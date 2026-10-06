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Mañón

El PSOE de Mañón critica al Concello por la gestión del servicio de recogida de basuras

Señala la gran diferencia entre cómo funciona en las zonas urbanas y las rurales.

Redacción Ferrol
06/10/2026 21:56
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El PSdeG-PSOE de Mañón ha criticado al gobierno local por la gestión que está llevando a cabo en el servicio de recogida de basuras. Según el líder de los socialistas, Martín Rego, hay una gran diferencia entre cómo funciona en las zonas urbanas y las rurales.

En concreto, afirmó que en las primeras la retirada de residuos se realiza dos días a la semana, mientras que en las otras la frecuencia es de “unha vez cada dúas”. Además, concretó que en dichas áreas no hay contenedores de plástico ni de cartón y papel.

Asimismo, el candidato a la Alcaldía por la formación añadió que tampoco se recogen los plásticos agrícolas. Por ello, tanto él como sus compañeros de partido exigen al Ayuntamiento que adquiera un camión para dicha labor.

Pese a que desde su formación han exigido mejoras desde que comenzó la legislatura, Rego ha denunciado que la respuesta por parte del primer teniente de alcalde, Francisco José Calvín, fue que eso “xa se pensaría para a seguinte”, algo que ha considerado inaceptable teniendo en cuenta el tiempo que se lleva arrastrando esta situación en el municipio.

Aparte de estas críticas, Rego considera que se debería abordar, el padrón municipal, “inflado por xente que non está vivindo aquí e simplemente exerce como empadroado unha vez ao ano”.

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