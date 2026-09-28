Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mañón

Últimos días de inscripción para el ‘autobús del teatro’ que saldrá de Mañón con rumbo al CDG

Se podrá ver la obra 'A gaivota. Ensaio aberto' en Compostela

Redacción Ferrol
28/09/2026 21:32
Imagen promocional de 'A gaivota. Ensaio aberto'
Imagen promocional de 'A gaivota. Ensaio aberto'
Rocío Cibes
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las personas que deseen montarse desde Mañón en el ‘autobús del teatro’ que pone en marcha el Centro Dramático Galego (CDG), con el impulso de la Xunta de Galicia, podrán hacer su inscripción hasta el 1 de octubre para una función que se celebrará el domingo 4. 

‘A gaivota. Ensaio aberto’ es una dramaturgia de Chejov que dirigen Santiago Cortegoso y Neto Portela, con Mercedes Castro, Déborah Vukusic y Uxía Suevos en el elenco que se subirá a las tablas del Salón Teatro de Santiago de Compostela. 

La salida de O Barqueiro será a las 14.00, el espectáculo a las 18.00 y el regreso a las 19.45 horas, con un coste total de cinco euros. Pueden anotarse en el concello, el teléfono 981 414 002 o el correo cultura.deportes@manon.es. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620