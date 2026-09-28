Últimos días de inscripción para el ‘autobús del teatro’ que saldrá de Mañón con rumbo al CDG

Imagen promocional de 'A gaivota. Ensaio aberto' Rocío Cibes

Las personas que deseen montarse desde Mañón en el ‘autobús del teatro’ que pone en marcha el Centro Dramático Galego (CDG), con el impulso de la Xunta de Galicia, podrán hacer su inscripción hasta el 1 de octubre para una función que se celebrará el domingo 4.

‘A gaivota. Ensaio aberto’ es una dramaturgia de Chejov que dirigen Santiago Cortegoso y Neto Portela, con Mercedes Castro, Déborah Vukusic y Uxía Suevos en el elenco que se subirá a las tablas del Salón Teatro de Santiago de Compostela.

La salida de O Barqueiro será a las 14.00, el espectáculo a las 18.00 y el regreso a las 19.45 horas, con un coste total de cinco euros. Pueden anotarse en el concello, el teléfono 981 414 002 o el correo cultura.deportes@manon.es.