Mañón se pone de acuerdo para pedirle a la Xunta el dragado de parte del río Sor

Deportistas del Grupo Xuvenil, en el río Sor Cedida

El Concello de Mañón pedirá a la Xunta el dragado del río Sor en un tramo de un kilómetro a su paso por A Ponte con el objetivo de mejorar la capacidad hidráulica “e previr riscos asociados á acumulación de sedimentos”, explica el grupo municipal del PSdeG-PSOE, responsable de la moción que salió adelante por unanimidad tras el apoyo del ejecutivo local, en manos del Partido Popular, con siete de las nueve actas de la corporación municipal.

El texto reclama a la administración autonómica la elaboración y presentación de un plan integral de mantenimiento y conservación del cauce fluvial que incluya “actuacións periódicas de limpeza, dragado e control do estado do leito”, incorporando una partida finalista en los Orzamentos de 2027. El portavoz socialista local, Martín Rego, se congratuló por la aprobación de la moción y considera que se trata de un “paso decisivo para que se executen estas actuacións tan necesarias”.

En el caso concreto del Sor, en su tramo final, a su paso por A Ponte, explica el edil socialista, “existe unha demanda histórica para a execución de traballos de dragado ao longo dun kilómetro”. Sin embargo, hasta ahora, la administración responsable del cuidado de los ríos ha estado instalada, dice, en la “inacción”, a pesar de que se trata de un compromiso “anunciado e reiterado”.

Esta demora, incide Martín Rego, genera “incerteza entre a veciñanza e perpetúa unha situación que require dunha actuación inmediata”. “A Xunta debe asumir as súas responsabilidades para garantir a protección ambiental do Sor”, concluye.