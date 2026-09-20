El envejecimiento activo continúa en octubre en Mañón con talleres de baile y cocina

Foto de familia de las participantes en la edición anterior del programa Concello

El próximo 5 de octubre darán comienzo los talleres de baile terapéutico incluidos en el programa de Envellecemento Activo que impulsa el Ayuntamiento de Mañón. Se llevarán a cabo, en semanas alternas, los lunes en Grañas do Sor (18.00 horas) y los viernes en O Barqueiro (misma hora).

Estas propuestas se suman a la salida que ya se realizó a mediados de este mes de septiembre y que llevó a los vecinos y vecinas a conocer las instalaciones de la granja Casa Grande Xanceda.

Mañón organiza tres propuestas por el Día de la salud de las mujeres Más información

La programación diseñada por el Concello incluye, también, dos talleres de elaboración y cocinado de pasta fresca, que tendrán lugar los jueves 22 y 29 de octubre.

Para inscribirse es necesario llamar a alguno de estos teléfonos: 981 414 002 o 681 147 029. También es posible apuntarse en la dirección de correo electrónico igualdade@manon.es o de manera presencial en las oficinas de Servizos Sociais e Igualdade.