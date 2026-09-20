El envejecimiento activo continúa en octubre en Mañón con talleres de baile y cocina
Las propuestas se suman a la visita a la granja Casa Grande Xanceda de mediados de este mes
El próximo 5 de octubre darán comienzo los talleres de baile terapéutico incluidos en el programa de Envellecemento Activo que impulsa el Ayuntamiento de Mañón. Se llevarán a cabo, en semanas alternas, los lunes en Grañas do Sor (18.00 horas) y los viernes en O Barqueiro (misma hora).
Estas propuestas se suman a la salida que ya se realizó a mediados de este mes de septiembre y que llevó a los vecinos y vecinas a conocer las instalaciones de la granja Casa Grande Xanceda.
La programación diseñada por el Concello incluye, también, dos talleres de elaboración y cocinado de pasta fresca, que tendrán lugar los jueves 22 y 29 de octubre.
Para inscribirse es necesario llamar a alguno de estos teléfonos: 981 414 002 o 681 147 029. También es posible apuntarse en la dirección de correo electrónico igualdade@manon.es o de manera presencial en las oficinas de Servizos Sociais e Igualdade.