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Concierto

Los temas de Led Zeppelin retoman los conciertos después del verano en O Bar Queiro

Celebration Day es la banda tributo que dará inicio al nuevo curso en el local

Redacción Ferrol
16/09/2026 11:17
Celebration Day es la banda tributo a Led Zeppelin que estrenará esta nueva temporada de conciertos 2026/27 en O Bar Queiro
Celebration Day es la banda tributo a Led Zeppelin que estrenará esta nueva temporada de conciertos 2026/27 en O Bar Queiro
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O Bar Queiro, localizado en el concello de Mañón, recupera su actividad musical este viernes 18, a partir de las 23.32 horas, con un concierto de Celebration Day, la banda tributo a Led Zeppelin. Para asegurar un hueco en este inicio de temporada después del parón veraniego, se pueden reservar entradas (8 euros anticipada o 10 en taquilla) enviando un mensaje de WhatsApp o llamando al teléfono 651 657 383. 

El escenario de ‘o mellor bar do mundo enteiro’ vuelve a dar la bienvenida al nuevo curso con un concierto más que apropiado, en el que la banda tiene preparado un repertorio con temas para dejar afónico a cualquiera, ya que incluye clásicos como ‘Stairway to Heaven’, ‘Whole Lotta Love’ o ‘Kashmir’. Como siempre, desde el establecimiento recuerdan que el aforo está limitado a 120 personas, por lo que recomiendan reservar.

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