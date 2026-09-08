‘Rupestre Sonoro’ visita pedras que falan, entre elas a Pena Faladora
Esta nova produción de aCentral Folque ofrece catro roteiros tras estrearse en Santiago, un deles situado en Mañón
‘Rupestre Sonoro: creación contemporánea e memoria oral arredor das Pedras que Falan’ é o nome da nova produción de aCentral Folque, Centro Galego de Música Popular, situado en Santiago de Compostela. Esta proposta inclúe catro roteiros, ao longo deste mes de setembro, para achegarse a determinadas formacións pétreas con particularidades acústicas, polo que unha das paradas obrigadas debía ser a Pena Faladora, que se atopa no concello de Mañón.
Despois de que o programa se inaugure o xoves no CSC Maruxa e Coralia cunha conversa arredor do patrimonio e a creación, no que participarán Alba Cid, Xoán-Xil López, Xabier Groba e Ramón Pinheiro, terán lugar os percorridos en Loureda (Arteixo), Serra da Faladora (Mañón), Luou (Teo) e Monzo (Trazo). En todos os casos, as actividades contarán con intervencións artísticas ‘site-specific’, partindo das características de cada pedra e o seu contexto paisaxístico, arqueolóxico e cultural.
Xabier Maceiras, como guía, e Xurxo Souto, coa intervención sonora, estrearán os roteiros o sábado 12 e, ao día seguinte, domingo 13, será a quenda da comarca de Ortegal. Neste caso, será Magdalena Fernández Rubido quen conduza o itinerario, a partir das 10.30 horas, que contará coa actuación musical de David Bellas.
Como excepción nestas saídas, e grazas ao apoio do Concello de Mañón, o percorrido contará con servizo gratuíto de autobús, sempre que se formalice previamente a reserva a través do teléfono 981 414 002 ou do correo electrónico cultura.deportes@manon.es. Este transporte sairá ás 10.00 horas do Barqueiro, concretamente da parada xunto ao Banco Santander, e o punto de encontro será o dolmen da Faladora.
Estas actividades, que contarán nos seguintes roteiros co protagonismo do Colectivo A Rula, Alba Cid con Xoán-Xil López, o Clube Espeleolóxico Maúxo e Quico Cadaval, terán unha duración aproximada de entre dúas horas e media e tres. A particularidade destes encontros reside en que o patrimonio material e inmaterial de cada lugar se converte en materia prima para a creación artística contemporánea.
Proxecto
O programa completo desenvolverase entre setembro e outubro, e terá continuidade nos meses seguintes con materiais derivados do proxecto, como lanzamentos dixitais, videocreacións e unha publicación en papel.