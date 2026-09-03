Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mañón

El Concello de Mañón recuerda que la próxima semana se podrá solicitar el bono de conciliación familiar 

Se podrán tramitar las solicitudes desde el 9 de septiembre hasta el 9 de octubre

Redacción Ferrol
03/09/2026 22:24
Casa consistorial de Mañon
Los pequeños deberán haber nacido entre los años 2013 y 2022
CGG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El ejecutivo mañonés informa de que el Bono Concilia Familia servirá para atender necesidades de carácter puntual o durante las vacaciones escolares entre enero y septiembre. Irán destinadas a los padres, madres y tutores legales de pequeños nacidos entre los años 2013 y 2022, así como a quienes los tengan en situación de acogida familiar o guardia con fines adoptivos que residan en Galicia. Se podrá solicitar del 9 de septiembre al 9 de octubre.

Casa consistorial de Mañon

El PSOE de Mañón denuncia ante la Valedora do Pobo la falta de socorristas en la localidad

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620