El Concello de Mañón recuerda que la próxima semana se podrá solicitar el bono de conciliación familiar 

Los pequeños deberán haber nacido entre los años 2013 y 2022 CGG

El ejecutivo mañonés informa de que el Bono Concilia Familia servirá para atender necesidades de carácter puntual o durante las vacaciones escolares entre enero y septiembre. Irán destinadas a los padres, madres y tutores legales de pequeños nacidos entre los años 2013 y 2022, así como a quienes los tengan en situación de acogida familiar o guardia con fines adoptivos que residan en Galicia. Se podrá solicitar del 9 de septiembre al 9 de octubre.