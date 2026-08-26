El Concello de Mañón organiza este jueves una ruta de senderismo, con un itinerario que cruzará el río Sor

El río sor visto desde la zona de O Salto AEIG

El Ayuntamiento mañonés continúa su programación destinada a fomentar la actividad física entre los vecinos y vecinas del municipio con una actividad que combina ejercicio y naturaleza, pues el Consistorio ha anunciado que todavía quedan plazas para apuntarse a la ruta de senderismo que tendrá lugar hoy jueves en la localidad.

En concreto, el itinerario partirá a las diez de la mañana del puente Segade y cruzará el río Sor en un trayecto que, sumando ida y vuelta, contará con una distancia total de 12 kilómetros. La zona, conocida por su gran riqueza paisajística, es el hogar de diferentes especies vegetales. Ejemplos de ello son los robles, los avellanos y los castaños. Además, la biodiversidad del área también destaca por contar con animales como, por ejemplo, la nutria, la trucha común, el salmón atlántico o la rana ibérica.

Desde el Concello de Mañón invitan a todos los residentes a participar en esta expedición, que promete una jornada activa y a la vez relajante a orillas del Sor. Dado que las plazas son limitadas, los interesados deberán llamar al número de teléfono habilitado por el Consistorio (981 414 002) o, en su defecto, a la empresa Estaca Actividades (647 536 305).