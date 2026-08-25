Rescatados los tripulantes de un pesquero en llamas frente a la costa de Mañón

Restos del pesquero una vez el incendio fue extinguido Cedida

Efectivos de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y la Guardia Civil rescataron durante la noche de este lunes a los tres tripulantes de un pesquero incendiado frente a las costa de Mañón.

Según relató tanto el servicio de asistencia en el mar como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró poco después de las 22.00 horas a unas ocho millas náuticas del cabo Estaca de Bares, en el mencionado término municipal. Los tres marineros, que faenaban en la zona a bordo del navío ‘Corvo’ –que había partido del puerto de Burela sobre las seis de la tarde de ese mismo día–, alertaron al Centro de Coordinación de Fisterra de que se había registrado un incendio en el barco y que no eran capaces de extinguirlo.

Así, mientras los tripulantes abandonaban el pesquero en un bote salvavidas, desde la central de Salvamento Marítimo se activó un operativo de rescate en el que tomaron parte los buques ‘Salvamar Alioth’ y ‘María Pita’ de este mismo cuerpo, así como el helicóptero ‘Pesca II’ de Gardacostas de Galicia. Los ocupantes, de este modo, fueron rescatados por otro navío, el ‘Río Xunco’, que se encontraba en la zona y colaboró en el dispositivo.

Los afectados fueron posteriormente evacuados en la aeronave hasta el puerto de Celeiro, donde les esperaba una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para trasladarlos al hospital. En paralelo, el ‘María Pita’ trató, hasta aproximadamente las 05.40 horas, de apagar el incendio. Desafortunadamente, los esfuerzos de estos profesionales fueron en vano y el ‘Corvo’ terminó hundiéndose.

Así, durante la jornada de este martes las labores de los medios desplegados se centraron en la recuperación de los restos del pesquero naufragado.