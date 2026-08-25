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Mañón

Mañón se llenará de animales el próximo sábado para celebrar la I Mostra de Razas Autóctonas

El evento comenzará a las 11.00 horas en el campo de fútbol próximo a la playa de Esteiro

Redacción Ferrol
25/08/2026 20:43
El porco celta también estará presente en el evento
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El municipio mañonés se está preparando para el próximo sábado día 29, pues un nuevo evento ganadero se unirá a su programación: la Mostra de Razas Autóctonas da Praia de Esteiro-Concello de Mañón, una iniciativa organizada por el gobierno local en colaboración con Boaga y Puraga y subvencionada por la Diputación de A Coruña.

El evento, que tendrá lugar a las once de la mañana en el campo de fútbol próximo a la playa de Esteiro, contará con una exposición de razas autóctonas gallegas. Concretamente, contará con diferentes ovejas, cabras y gallinas, así como con ejemplares bovinos, porcinos y equinos. Además, también se celebrará el Concurso Morfolóxico do Cabalo de Pura Raza Galega, en el que los mejores corceles intentarán hacerse con el galardón.

Más allá de estas actividades, entre la una y las dos de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos autóctonos, que será totalmente gratuita.

Tanto el Ayuntamiento como Boaga y Puara animan a todos los vecinos y amantes de la ganadería a acudir a esta cita que tiene como principal objetivo poner en valor todo lo que ofrece el campo, especialmente en la propia localidad.

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