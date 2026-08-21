Concierto
El rock&roll regresa a O Bar Queiro con una conexión especial entre Moscú y Ortigueira
Al frente de The Wadjets vendrá Alina Mør micrófono en mano, este sábado 22, después de haber estado detrás de la barra de este local de Mañón
Después de haber dejado descansar los oídos durante unas semanas, O Bar Queiro (O Barqueiro, Mañón) vuelve a la acción este sábado 22, cómo no, a partir de las 23.32 horas. En esta ocasión presentarán una nueva banda que acaba nacer de una singular conexión entre Ortigueira y Moscú, The Wadjets, que subirán al escenario con Alina Mør al frente.
Ella es precisamente uno de los motivos por los que este concierto es especial, ya que, después de haber estado detrás de la barra de este local, la artista vuelve “a casa” micrófono en mano. Para asegurar sitio, hay que reservar entrada, por un precio de 5 euros, en el 651 657 383.