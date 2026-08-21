Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concierto

El rock&roll regresa a O Bar Queiro con una conexión especial entre Moscú y Ortigueira

Al frente de The Wadjets vendrá Alina Mør micrófono en mano, este sábado 22, después de haber estado detrás de la barra de este local de Mañón

Redacción Ferrol
21/08/2026 12:22
El icónico cartel de O Bar Queiro, "o mellor bar do mundo enteiro"
El icónico cartel de O Bar Queiro, "o mellor bar do mundo enteiro"
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Después de haber dejado descansar los oídos durante unas semanas, O Bar Queiro (O Barqueiro, Mañón) vuelve a la acción este sábado 22, cómo no, a partir de las 23.32 horas. En esta ocasión presentarán una nueva banda que acaba nacer de una singular conexión entre Ortigueira y Moscú, The Wadjets, que subirán al escenario con Alina Mør al frente. 

Ella es precisamente uno de los motivos por los que este concierto es especial, ya que, después de haber estado detrás de la barra de este local, la artista vuelve “a casa” micrófono en mano. Para asegurar sitio, hay que reservar entrada, por un precio de 5 euros, en el 651 657 383.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620