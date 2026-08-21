El rock&roll regresa a O Bar Queiro con una conexión especial entre Moscú y Ortigueira

El icónico cartel de O Bar Queiro, "o mellor bar do mundo enteiro" Daniel Alexandre

Después de haber dejado descansar los oídos durante unas semanas, O Bar Queiro (O Barqueiro, Mañón) vuelve a la acción este sábado 22, cómo no, a partir de las 23.32 horas. En esta ocasión presentarán una nueva banda que acaba nacer de una singular conexión entre Ortigueira y Moscú, The Wadjets, que subirán al escenario con Alina Mør al frente.

Ella es precisamente uno de los motivos por los que este concierto es especial, ya que, después de haber estado detrás de la barra de este local, la artista vuelve “a casa” micrófono en mano. Para asegurar sitio, hay que reservar entrada, por un precio de 5 euros, en el 651 657 383.