El área recreativa de Esteiro, en Mañón, acoge este viernes la celebración del Martelazo Rock

Imagen del grupo Aló Vai Cedida

La parroquia mañonesa de O Barqueiro acoge este viernes la celebración del festival Martelazo Rock, que organiza la asociación Martelos CostaNorte.

El área recreativa de Esteiro será el lugar donde se desarrollen los conciertos que unirán a grupos locales como Aló Vai – integrado por músicos de Mañón y Viveiro que hace rock de lo cotidiano– y Puntanorte –natural de O Barqueiro, con más de tres décadas de trayectoria dedicado al rock & roll–, además de la banda de versiones de grupos internacionales Pantera Rosa.

Habrá una sesión vermú a las 14.00 horas, y a las 17.00 horas se celebrará una ruta en moto, que concluirá en torno a las 19.30 horas, que será el momento en el que den comienzo las actuaciones musicales.

Del rock al soul

La música cambia de tercio en O Barqueiro el sábado y del rock se pasa a los ritmos del Soulpores. La ubicación seguirá siendo la misma, el área recreativa de Esteiro.

El festival, organizado por el Concello de Mañón, contará con las actuaciones de Aló Django, Jazztá y Swing Titans.

Las actuaciones tendrán lugar en sesión vermú y nocturna, comenzando al mediodía con Aló Django, una agrupación que rinde homenaje al mítico guitarrista Django Reinhardt.

Por la tarde –20.30 horas– será el turno de Jazztá, con versiones de jazz; y, por la noche, actuará Swing Titans, poniendo en valor este estilo musical.