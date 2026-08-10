Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barqueiro

El festival Soulpores celebra cinco años con música de Aló Django, Jazztá y Swing Titans

Con entrada libre y gratuita, del vermú a la cena, vuelven los conciertos de soul al área recreativa de Esteiro, O Barqueiro

Redacción Ferrol
10/08/2026 20:58
La banda Aló Django se inspira en el jazz manouche o el llamado gypsy swing
La banda Aló Django se inspira en el jazz manouche o el llamado gypsy swing
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este sábado 15 se celebrará la quinta edición del festival de soul que organiza el Concello de Mañón, con entrada totalmente libre y gratuita, en el área recreativa de Esteiro, en O Barqueiro. Los grupos encargados de poner banda sonora a este primer aniversario de número redondo serán Aló Django, Jazztá y Swing Titans, que con sus músicas dividirán el Soulpores en tres partes, empezando en horario de vermú y terminando en la cena.

Antes de comer, literalmente, ya que habrá servicio tanto de bar como de comida durante los conciertos, actuará Aló Django, una agrupación que rinde homenaje al mítico guitarrista Django Reinhardt y que se distingue por una propuesta de gran interacción con el público. Sus componentes son Xabier Mera, en la guitarra rítmica y la voz; Quim Farinha, en el violín; Alfonso Calvo, en el contrabajo, y David “Tato”, en la guitarra solista.

Después de esta primera actuación, prevista para la 13.30 horas, a las 20.30 será el turno de Jazztá, que amenizará el atardecer con sus versiones de temas de jazz y de otros géneros afines como la bossanova, el funk, los boleros o el pop.

Por la noche, a partir de las 22.30, Swing Titans hará honor a su nombre con ese estilo que revolucionó la forma de interpretar el jazz y dio paso a las grandes formaciones que actualmente se conocen como Big Bands.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620