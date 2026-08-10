El festival Soulpores celebra cinco años con música de Aló Django, Jazztá y Swing Titans

La banda Aló Django se inspira en el jazz manouche o el llamado gypsy swing Cedida

Este sábado 15 se celebrará la quinta edición del festival de soul que organiza el Concello de Mañón, con entrada totalmente libre y gratuita, en el área recreativa de Esteiro, en O Barqueiro. Los grupos encargados de poner banda sonora a este primer aniversario de número redondo serán Aló Django, Jazztá y Swing Titans, que con sus músicas dividirán el Soulpores en tres partes, empezando en horario de vermú y terminando en la cena.

Antes de comer, literalmente, ya que habrá servicio tanto de bar como de comida durante los conciertos, actuará Aló Django, una agrupación que rinde homenaje al mítico guitarrista Django Reinhardt y que se distingue por una propuesta de gran interacción con el público. Sus componentes son Xabier Mera, en la guitarra rítmica y la voz; Quim Farinha, en el violín; Alfonso Calvo, en el contrabajo, y David “Tato”, en la guitarra solista.

Después de esta primera actuación, prevista para la 13.30 horas, a las 20.30 será el turno de Jazztá, que amenizará el atardecer con sus versiones de temas de jazz y de otros géneros afines como la bossanova, el funk, los boleros o el pop.

Por la noche, a partir de las 22.30, Swing Titans hará honor a su nombre con ese estilo que revolucionó la forma de interpretar el jazz y dio paso a las grandes formaciones que actualmente se conocen como Big Bands.