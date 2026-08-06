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Mañón

El PSdeG mañonés denuncia la falta de socorristas y el estado de los accesos a los arenales

Los socialistas exigen al Concello que se cubran las plazas para reforzar la seguridad de las playas

Redacción Ferrol
06/08/2026 20:33
Según Rego, sólo hay salvavidas en la piscina de O Barqueiro
Jorge Meis
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El PSOE de Mañón criticó este jueves la falta de socorristas en las playas del municipio. Según el portavoz de la formación, Martín Rego, los pocos que hay “están na piscina municipal da localidade do Barqueiro”.

“Sempre están argumentando que non hai socorristas, que non hai prazas, que hainas pero non persoal que acceda a elas...”, dijo Rego sobre el gobierno local. Además, señaló que el principal motivo de la ausencia de salvavidas en la villa es que las condiciones laborales son insuficientes.

Por otro lado, el edil socialista explicó que esta situación se lleva extendiendo desde hace más de una década: “Houbo bandeiras azuis moitos anos, pero desde hai máis de 15 non volveu a haber máis”, declaró.

Aparte de esto, indicó que la localidad mañonesa dispone de entradas en mal estado, asegurando que “non hai pasarelas ou están podres”, calificando su mantenimiento de “nefasto”, dando como resultado unos accesos “totalmente precarios”.

Desde el grupo municipal socialista exigen que el ejecutivo “cubra as prazas de socorristas” para que los vecinos y los visitantes “poidan desfrutar das nosas praias con tranquilidade e de xeito seguro”, evitando episodios como el vivido hace tres años en el arenal de Esteiro, donde siete personas tuvieron que ser rescatadas.

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