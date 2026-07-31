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Mañón

Siete proyectos para embellecer el litoral de Ferrolterra cuentan con apoyo económico de la Xunta

Turismo de Galicia aportó cerca de 390.000 euros a propuestas en Mañón, Ferrol, Ares, Narón y Fene

Redacción Ferrol
31/07/2026 18:55
Un momento de la visita al establecimiento beneficiario de Mañón
Un momento de la visita al establecimiento beneficiario de Mañón
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El ejecutivo autonómico, concretamente Turismo de Galicia, apoya a un total de siete proyectos de embellecimiento del litoral en los municipios de Mañón, Ferrol, Ares, Narón y Fene, con una aportación económica conjunta de unos 390.000 euros. Así lo aseveró la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, durante una visita a la vivienda turística Altesor, uno de los establecimientos beneficiarios de estas subvenciones con más de 110.000 euros.

Gracias a esta cuantía, el alojamiento pudo rehabilitar y acondicionar la cubierta, además de las fachadas y muros de cierre. Desde el gobierno gallego explican, asimismo, que estos trabajos realizados permitieron eliminar un balcón añadido, solucionar la ausencia de revestimiento y los desprendimientos que padecía el inmueble, así como resolver deficiencias en las carpinterías y en los sistemas de evacuación de aguas pluviales, que se encontraban en mal estado. Cabe señalar que esta línea se enmarca en las actuaciones de cohesión entre destinos (ACD) del Plan de sostibilidade turística de Galicia y busca conservar y mejorar el patrimonio singular y de uso turístico en la costa.

El Cámping Playa Raso es uno de los beneficiarios

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Estas subvenciones se basan, fundamentalmente, en tres líneas: acciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, la digitalización de recursos y la mejora de la fachada costera. “O noso litorial é un dos grandes atractivos de Galicia, por iso queremos fomentar o seu embelecemento á vez que se apoia un sector á alza no noso territorio, como é o turístico”, aseveró Aneiros.

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