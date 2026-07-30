Mañón
Nordés promueve a finales de agosto una nueva edición de las jornadas ‘Memoria dun tempo’
Mesas redondas y un homenaje componen el programa de la iniciativa
La Asociación Nordés impulsa una nueva edición de las jornadas ‘Memoria dun tempo’. Tendrán lugar a finales de agosto, concretamente, los días 20, 21 y 22 en el centro sociocomunitario de O Barqueiro.
La primera de las mesas redondas correrá a cargo de Emilio Grandío, Hixinio Puentes y Xosé Manuel Suárez, quienes disertarán sobre ‘Mañón, xullo de 1936. Historias de resistencia, fuxidas e morte’ (20.00 horas). Al día siguiente el protagonismo recaerá en Carlos Nuevo, Fernando Ocampo y Lucía Santiago, que abordarán los lugares de memoria de la localidad, ‘Ponte Vella do Barqueiro e Cemiterio de Ribeiras do Sor’.
Por último, el 22 de agosto se llevará a cabo un homenaje a los republicanos y libertarios (13.00 horas).