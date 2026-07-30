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Diario de Ferrol

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Mañón

Nordés promueve a finales de agosto una nueva edición de las jornadas ‘Memoria dun tempo’

Mesas redondas y un homenaje componen el programa de la iniciativa

Redacción Ferrol
30/07/2026 18:53
Una de las actividades propuestas en pasadas ediciones de la iniciativa
Una de las actividades propuestas en pasadas ediciones de la iniciativa
Nordés
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La Asociación Nordés impulsa una nueva edición de las jornadas ‘Memoria dun tempo’. Tendrán lugar a finales de agosto, concretamente, los días 20, 21 y 22 en el centro sociocomunitario de O Barqueiro. 

La primera de las mesas redondas correrá a cargo de Emilio Grandío, Hixinio Puentes y Xosé Manuel Suárez, quienes disertarán sobre ‘Mañón, xullo de 1936. Historias de resistencia, fuxidas e morte’ (20.00 horas). Al día siguiente el protagonismo recaerá en Carlos Nuevo, Fernando Ocampo y Lucía Santiago, que abordarán los lugares de memoria de la localidad, ‘Ponte Vella do Barqueiro e Cemiterio de Ribeiras do Sor’. 

Por último, el 22 de agosto se llevará a cabo un homenaje a los republicanos y libertarios (13.00 horas).

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