Tres semanas sin noticias de Adrián, desaparecido el 5 de julio en Mañón

Imagen de Adrián el día de su desaparición Cedida

La familia de Adrián, el joven de 20 años desaparecido el pasado 5 de julio en Mañón, ha pedido a través de un comunicado que no se detenga su búsqueda. "Estamos rotos por la incertidumbre", señalan, por lo que hacen un llamamiento desesperado a los medios y a la colaboración ciudadana para que el caso no caiga en el olvido y se mantengan todos los esfuerzos de localización.

Adrián, que reside en Madrid, se había desplazado a Porto de Bares para trabajar durante la temporada de verano. Figura oficialmente como desaparecido desde el 5 de julio, momento desde el que su teléfono móvil permanece apagado y sin que se haya registrado "ningún movimiento ni pista fiable sobre su paradero".

La familia indica que las fuerzas de seguridad siguen trabajando en el caso y aplicando los protocolos rutinarios de investigación, pero quiere hacer una rectificación sobre los datos de identificación difundidos en un principio: Adrián mide 1,74 metros, es de complexión fuerte y tiene el pelo castaño y los ojos marrones. En el momento de su desaparición, el joven llevaba una bandolera de color naranja.

"La desesperación y la angustia de estas tres semanas son insoportables", asegura la familia, que ruega a "cualquier vecino, marinero, senderista o visitante de la zona de Mañón, Estaca de Bares o municipios colindantes que revise sus recuerdos, sus cámaras o cualquier detalle anómalo que viera en las fechas de su desaparición. Cualquier mínimo dato puede ser la pieza que le traiga de vuelta a casa".

Ante cualquier pista o información debe llamarse a la Guardia Civil (062), Emergencias (112) o a la Asociación SOS Desaparecidos (649 952 957 o 644 712 806).