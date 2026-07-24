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Diario de Ferrol

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Obxectos e monicreques

‘Latexos, as lendas do castro’ pasa a mitoloxía galega ao teatro para pequenos, no porto de Bares

Este sábado 25 sairá a escena Patricia Cameán para representar a peza que dirixe Kevin Stewart

Redacción Ferrol
24/07/2026 22:18
Patricia Cameán conduce este espectáculo unipersoal
Patricia Cameán conduce este espectáculo unipersoal
Cedida
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A compañía da Laracha K’Paparota presentará este sábado 25, ás 18.00 horas na pista polideportiva do porto de Bares, o espectáculo para público infantil ‘Latexos, as lendas do castro’. Esta proposta, dirixida por Kevin Stewart, pon en escena a través de obxectos de mesa e monicreques, a protagonistas da mitoloxía galega como pitiños de ouro ou cabalos que dan saltos imposibles.

Esta é unha produción propia da actriz e creadora Patricia Cameán, que conta con arredor de 20 anos de experiencia no ámbito da infancia e da pedagoxía teatral. Será a única persoa en escena e a encargada de trasladar as lendas aos pequenos con humor e moita retranca.

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