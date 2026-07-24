Obxectos e monicreques
‘Latexos, as lendas do castro’ pasa a mitoloxía galega ao teatro para pequenos, no porto de Bares
Este sábado 25 sairá a escena Patricia Cameán para representar a peza que dirixe Kevin Stewart
A compañía da Laracha K’Paparota presentará este sábado 25, ás 18.00 horas na pista polideportiva do porto de Bares, o espectáculo para público infantil ‘Latexos, as lendas do castro’. Esta proposta, dirixida por Kevin Stewart, pon en escena a través de obxectos de mesa e monicreques, a protagonistas da mitoloxía galega como pitiños de ouro ou cabalos que dan saltos imposibles.
Esta é unha produción propia da actriz e creadora Patricia Cameán, que conta con arredor de 20 anos de experiencia no ámbito da infancia e da pedagoxía teatral. Será a única persoa en escena e a encargada de trasladar as lendas aos pequenos con humor e moita retranca.