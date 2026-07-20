Un pequeño temblor se registró de madrugada Estaca de Bares

Imagen de archivo del entorno del faro de Estaca de Bares Jorge Meis

Un temblor de dos grados en la escala de Richter se produjo en la madrugada de este lunes en el mar Cantábrico, enfrente del cabo de Estaca de Bares, en el municipio de Mañón.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGM), el terremoto se produjo a las 4.40 horas y su profundidad fue de 9 kilómetros.

Por debajo de dos grados de magnitud, los temblores son imperceptibles, mientras que hasta los tres tampoco suelen notarse en exceso, siendo los de 3,5 en adelante aquellos que pueden percibir las personas.