Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mañón

Un pequeño temblor se registró de madrugada Estaca de Bares

El terremoto se produjo en torno a las 4.40 horas de este lunes

Redacción Ferrol
20/07/2026 16:44
Imagen de archivo del entorno del faro de Estaca de Bares
Imagen de archivo del entorno del faro de Estaca de Bares
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un temblor de dos grados en la escala de Richter se produjo en la madrugada de este lunes en el mar Cantábrico, enfrente del cabo de Estaca de Bares, en el municipio de Mañón.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGM), el terremoto se produjo a las 4.40 horas y su profundidad fue de 9 kilómetros

Por debajo de dos grados de magnitud, los temblores son imperceptibles, mientras que hasta los tres tampoco suelen notarse en exceso, siendo los de 3,5 en adelante aquellos que pueden percibir las personas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620