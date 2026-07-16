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Diario de Ferrol

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Fontes e lavadoiros

Este sábado celébrase en Mañón unha xornada enteira sobre memoria ligada á auga

O encontro comezará no Porto do Barqueiro cun roteiro e rematará no Teleclub Vila de Bares co visionado dun documental

Redacción
16/07/2026 21:38
A primeira Xornada Memorias na Aldea ofreceu a visita a un muíño de auga en funcionamento
A primeira Xornada Memorias na Aldea ofreceu a visita a un muíño de auga en funcionamento
Cedida
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A asociación Recursos de Aldea colabora co Concello de Mañón para organizar a segunda edición dunha xornada que xirará arredor da memoria ligada á auga. Esta iniciativa terá lugar este sábado 18, comezando ás 12.00 horas no porto do Barqueiro como punto de encontro para a primeira actividade, un roteiro polas fontes e lavadoiros máis significativos da zona. As persoas interesadas deberán anotarse contactando co 654 049 810 (Martín).

Coa compaña da técnica de igualdade, Lucía Canoura, e da animadora sociocultural municipal, Isolina Díaz, os participantes achegaranse ás fontes do Cachón e do Souto antes de xantar, ás 13.30 horas, no piñeiral de Bares.

Programa

Esta II Xornada de Memorias na Aldea continuará ás 16.00 coa visita de outros destes elementos patrimoniais do porto e a vila de Bares.

O encontro rematará co visionado do documental homónimo ao proxecto no que se enmarca a cita, ‘A memoria da auga contada por mulleres’, que está protagonizado polas fontes e lavadoiros localizados no termo municipal de Mañón. Neste caso, o filme exhibirase no Teleclub Vila de Bares.

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