Mañón acogerá este miércoles una charla sobre las internadas en el psiquiátrico de Conxo desde 1885 hasta 1936

La charla tendrá lugar en el albergue O Abeiro Cedida

El albergue mañonés O Abeiro, ubicado en el lugar de As Barreiras, contará este miércoles con ‘As tolas que non o eran’, un obradoiro organizado por la Deputación da Coruña –en colaboración con el Consistorio local– que se centra en las internas del psiquiátrico de Conxo (Santiago de Compostela) entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La charla, impartida por la escritora y doctora en Historia Contemporánea, Carmen V. Valiña, se basa en su libro ‘As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo (1885-1936)’, que este año obtuvo el Premio Antón Losada Diéguez en la modalidad de Ensayo e Investigación. Mediante la recopilación de cartas, documentos e historiales clínicos, la obra reconstruye las vidas de cientos de mujeres que habitaron el centro, algunas de ellas forzadas a ingresar en él por enfrentarse a las imposiciones sociales de la época.

Más allá de exponer los diferentes casos descubiertos, el evento, que comenzará a las 17.00 horas, pretende combinar la memoria histórica, la escritura colectiva y el análisis documental para abordar el uso que se le llegó a dar a la psiquiatría para intentar controlar la disidencia femenina de aquel entonces.