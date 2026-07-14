Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mañón

Mañón acogerá este miércoles una charla sobre las internadas en el psiquiátrico de Conxo desde 1885 hasta 1936

El obradoiro, impartido por Carmen V. Valiña, comenzará a las 17.00 horas

Redacción
14/07/2026 21:13
Instalaciones del albergue Abeiro do Sor, en donde tendrá lugar la primera cita
La charla tendrá lugar en el albergue O Abeiro
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El albergue mañonés O Abeiro, ubicado en el lugar de As Barreiras, contará este miércoles con ‘As tolas que non o eran’, un obradoiro organizado por la Deputación da Coruña –en colaboración con el Consistorio local– que se centra en las internas del psiquiátrico de Conxo (Santiago de Compostela) entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La charla, impartida por la escritora y doctora en Historia Contemporánea, Carmen V. Valiña, se basa en su libro ‘As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo (1885-1936)’, que este año obtuvo el Premio Antón Losada Diéguez en la modalidad de Ensayo e Investigación. Mediante la recopilación de cartas, documentos e historiales clínicos, la obra reconstruye las vidas de cientos de mujeres que habitaron el centro, algunas de ellas forzadas a ingresar en él por enfrentarse a las imposiciones sociales de la época.

Más allá de exponer los diferentes casos descubiertos, el evento, que comenzará a las 17.00 horas, pretende combinar la memoria histórica, la escritura colectiva y el análisis documental para abordar el uso que se le llegó a dar a la psiquiatría para intentar controlar la disidencia femenina de aquel entonces.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620