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Mañón

Buscan a un joven de 20 años que desapareció en Mañón

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado la alarma este jueves

Redacción
09/07/2026 22:37
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La imagen difundida del joven
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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Cndes) del Ministerio del Interior ha lanzado este jueves una alerta al no conocerse el paradero de Adrián G. G., un joven de 20 años que fue visto por última vez en Mañón.

Despareció el pasado domingo 5 de julio, mide 165 centímetros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. Si alguien dispone de información que pueda facilitar alguna pista, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil en el 062 o llamar al 112.

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