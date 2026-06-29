Más de 309.200 euros para digitalizar la gestión del agua en municipios pequeños de Ferrolterra

Martina Aneiros, este lunes, en su visita al municipio de Mañón para conocer las actuaciones Cedida

El ejecutivo gallego aportó más de 309.200 euros para acometer actuaciones relacionadas con el Plan de dixitalización da xestión do ciclo integral da Auga, una iniciativa impulsada por Augas de Galicia de la que se beneficiaron un total de 38 municipios de menos de 20.000 habitantes. La inversión global asciende a cerca de cinco millones de euros y, en el caso de Ferrolterra, contaron con esta ayuda los Ayuntamientos de Ares, Moeche, San Sadurniño y Mañón.

La delegada territorial del gobierno autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó en la jornada de este lunes, precisamente, a este último municipio, comprobando de primera mano las tareas que se llevaron a cabo para implantar siete estaciones de medición y registro en diferentes puntos, con un coste de 138.500 euros.

Vigilancia

Aneiros puso el foco en que la digitalización en este ámbito permite vigilar de manera continua las redes de abastecimiento, controlando en tiempo real aspectos como la calidad del agua, el consumo energético o el funcionamiento de los equipos. “Fronte aos sistemas manuais, a monitorización dixital permítenos anticipar moito mellor as incidencias, optimizar recursos, reducir perdas na rede e mellorar a xestión”, aseveró, remarcando al mismo tiempo que estas actuaciones redundan en un servicio más sostenible y eficiente.

Disponer de un registro histórico de datos facilita, remarcan desde la Xunta, la creación de modelos predictivos para tomas de decisiones más acertadas sobre la gestión hídrica. Esta información ayudará, asimismo, a prevenir situaciones de riesgo como picos de demanda estival o periodos de sequía, cuestiones que permitirán “activar medidas preventivas con antelación”.

Aneiros recordó, asimismo, que Augas de Galicia dispone de un sistema que recopila, visualiza y comparte datos relativos al funcionamiento de los sistemas monitorizados, como medio de supervisión y control del uso del agua.