Mañón impulsa la campaña ‘Marisco Pride. Orgullo de ría!’ por el Día de la Diversidad Sexual

Presentación de la iniciativa Concello

El ejecutivo de Mañón está implicado desde hace días en la campaña ‘Marisco Pride. Orgullo de ría!’, una propuesta enmarcada en el Día Mundial de la Diversidad Sexual (28 de junio) y pensada para llegar al mayor número de personas y colectivos de diferentes ámbitos.

En este sentido, desde el Concello ya se ha llevado a cabo un taller de sensibilización y acompañamiento en la creación de la sexta pieza del ‘Mural pola inclusión” de Aspromor. También otro de pintado con el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria del CEIP Francisco López Estrada.

Precisamente, en la jornada de este jueves 25 se colocará la obra ‘Diversidade Lgtbiaq+’ en la anteriormente citada entidad, mientras que el acto central tendrá lugar el día 26. Consistirá en la lectura de un manifiesto, en la Casa da Cultura (12.00 horas), y en reparto de materiales, la presentación de la ‘Zona D+’ y la colocación de la lona principal de la campaña.

La acción impulsada por el Ayuntamiento trasciende este año el ámbito social y educativo, implicando también al sector de la hostelería. Cinco locales –Abeiro do Sor, Bar Queiro, Relojes, La Marina y Onda Norte– participarán el 28 de junio en la ‘Ruta Arco da Vella’, con pinchos y tapas que presenten elementos de visibilización del orgullo.