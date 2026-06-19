El PSOE lamenta que la Xunta no acometa el dragado de un tramo del río Sor, en Mañón

Aitor Bouza y Silvia Longueira en la comisión PSOE

El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza reclamó a la Xunta de Galicia que acometa “con urxencia” el dragado de un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio en el río Sor, en la localidad de Mañón.

La formación explica que el objetivo de dicha intervención, en la zona de A Ponte, es “evitar riscos” derivados de la gran acumulación de sedimentos, tales como posibles desbordamientos.

El parlamentario acusó durante su intervención al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de “incumprir as súas promesas e traizoar á veciñanza”, incidiendo en que los populares reiteraron en campaña electoral su compromiso con dicho dragado.

“Ata hoxe non se ten materializado nada”, lamentó el diputado, indicando que los trabajos permitirían “o correcto funcionamento do ecosistema fluvial” del Sor.

Esta situación denota para los socialistas “unha evidente falta de planificación” que repercute en “incerteza” para los vecinos, además de que “perpetúa unha situación que require dunha actuación inmediata”, remarcó Bouza, añadiendo que este incumplimiento por parte de la Xunta se suma “aos agravios do goberno de Rueda” a la comarca de Ortegal, “que ten completamente esquecida nos seus orzamentos: nin mira para ela”, remarca la formación socialista.