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Mañón

El plazo para inscribirse en el campamento ‘Concilia Verán’ de Mañón finalizará el viernes

El programa incluye talleres creativos, juegos y actividades deportivas, entre otras propuestas

Redacción
16/06/2026 20:50
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El campamento también busca promover la igualdad y la corresponsabilidad
EC
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El Concello de Mañón recuerda que el próximo viernes día 19 de junio terminará el plazo de inscripciones del campamento ‘Concilia Verán’.

La iniciativa municipal, que tiene como principal objetivo facilitar la compatibilización laboral y familiar de los vecinos del municipio durante el período estival, contará con una programación infantil llena de actividades deportivas, talleres creativos, juegos y dinámicas grupales, así como propuestas para fomentar hábitos saludables.

Según el Consistorio, la edición de este año está destinada a todos los niños y niñas de la localidad nacidos entre los años 2014 y 2022. Por su parte, el alcalde de Mañón, Alfredo Dovale, afirma que el programa es “un recurso fundamental para moitas familias do noso Concello durante os meses de verán” y asegura que este tipo de iniciativas “fomentan valores como a igualdade, a corresponsabilidade, a inclusión e a participación social”.

Para más información, pueden llamar al número 981 41 40 02 o al 629 84 85 86.

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