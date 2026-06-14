Mañón tiene nuevo hijo predilecto: el escritor y periodista Lino Novás Calvo

El centro sociocomunitario fue el lugar elegido para el nombramiento Cedida

El Concello de Mañón eligió este domingo para nombrar hijo predilecto a Lino Novás Calvo. El periodista y escritor nacido en la localidad no sólo destacó por su labor como redactor –colaboró con José Ortega y Gasset en la ‘Revista de Occidente’– , sino que también es uno de los literatos más importantes de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, especialmente en Cuba, donde pasó gran parte de su vida; un país en el que llegó a trabajar de camarero, e incluso de boxeador, antes de dedicarse a la escritura.

En concreto, el autor de obras como ‘Pedro Blanco, o negreiro’ o ‘Cayo Canas’ se hizo conocido en la literatura del país latino por introducir nuevas técnicas de narración. No obstante, el mañonés también tuvo un gran reconocimiento en su día como traductor, pasando al castellano libros de referentes como William Faulkner, Aldous Huxley o Ernest Hemingway, quien lo consideraba la persona que mejor sabía plasmar sus textos en la lengua de Cervantes.

Al acto de nombramiento, celebrado en el centro sociocomunitario de Mañón gracias a la aprobación en pleno de una moción presentada por el PSdeG, contó con la presencia de la hija del propio novelista, Himilce Novás, el alcalde, Alfredo Dovale, y otras autoridades, como el secretario xeral da Lingua, Valentín García, y la expresidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.

Por su parte, los socialistas mañoneses celebraron que su propuesta contribuyese al nombramiento del escritor. Su líder, Martín Rego, consideraba esencial que se reconociese oficialmente la figura “máis internacional que saíu de Mañón” y esperan que esta “perdure no tempo”.

Además de este acto, no se descarta que se lleven a cabo otros en honor a Lino Novás, como la creación de un espacio dedicado a su obra en la Biblioteca Municipal.