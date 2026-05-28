El grupo de Chicago The Midnight Calls para su gira por España y Portugal en O Bar Queiro

Letrero del bar O Bar Queiro, que se autopromociona como "o mellor bar do mundo enteiro" por llevar propuestas a su escenario Daniel Alexandre

La banda The Midnight Calls vendrá este sábado 30, desde Chicago, para dar un concierto en O Bar Queiro (Mañón), que tiene las entradas anticipadas a la venta a 8 euros (reservas en 651 65 73 83).

Los veteranos Adam Arling y Jake Pallisard, a las guitarras; Sean Barnes, al bajo, y Chuck Harling, a la batería, protagonizarán esta actuación de lujo internacional en el local de O Barqueiro, en la que presentarán el disco recién salido del horno este 2026, 'Dos'.

Su sonido recordará a leyendas mundiales como AC/DC, Aerosmith o The Rolling Stones, con una personalidad que transita desde el rock de los 70 hasta el rock sureño más potente.