Concierto
El grupo de Chicago The Midnight Calls para su gira por España y Portugal en O Bar Queiro
Los cuatro veteranos integrantes vienen a presentar el disco 'Dos' (2026)
La banda The Midnight Calls vendrá este sábado 30, desde Chicago, para dar un concierto en O Bar Queiro (Mañón), que tiene las entradas anticipadas a la venta a 8 euros (reservas en 651 65 73 83).
Los veteranos Adam Arling y Jake Pallisard, a las guitarras; Sean Barnes, al bajo, y Chuck Harling, a la batería, protagonizarán esta actuación de lujo internacional en el local de O Barqueiro, en la que presentarán el disco recién salido del horno este 2026, 'Dos'.
Su sonido recordará a leyendas mundiales como AC/DC, Aerosmith o The Rolling Stones, con una personalidad que transita desde el rock de los 70 hasta el rock sureño más potente.