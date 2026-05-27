Mañón organiza tres propuestas por el Día de la salud de las mujeres

Instalaciones del albergue Abeiro do Sor, en donde tendrá lugar la primera cita Cedida

El Ayuntamiento de Mañón organiza tres charlas-talleres-coloquios sobre temas relacionados con el bienestar femenino en el marco de la celebración del Día Internacional de la salud de las mujeres.

La primera tendrá lugar este viernes 28, el propio día de la efeméride, en Abeiro do Sor (17.00 horas). Las fisioterapeutas Laura Ares y Sara Rodríguez abordarán cuestiones como la importancia del ejercicio físico para compensar el envejecimiento y la pérdida de masa corporal.

El centro sociocomunitario de O Barqueiro acogerá la segunda iniciativa el 4 de junio. A la misma hora, el licenciado en Farmacia Enrique del Arco profundizará en el sueño y el descanso.

La última propuesta se desarrollará en el Teleclub de Grañas do Sor el día 8 del próximo mes. En ella la psicóloga Jéssica Díaz facilitará a las personas asistentes herramientas sencillas para identificar, expresar y gestionar las emociones.

Desde el Concello apuntan que habrá un servicio de canguro, con plazas limitadas, para facilitar la asistencia. Las inscripciones para estas tres actividades pueden realizarse desde los enlaces de la página web del Concello, llamando al número de teléfono 681 147 029 o escribiendo un correo electrónico a la dirección igualdade@manon.es.