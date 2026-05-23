El PSOE de Mañón presentará una moción para reclamar que se liciten las obras de reforma del Semáforo de Bares

Imagen de archivo de las instalaciones Jorge Meis

El grupo municipal del PSdeG-PSOE presentará en el pleno de este mes una moción para exigir al ejecutivo local que licite la reforma del Semáforo de Bares. El portavoz, Martín Rego, demanda un “proxecto realista” que cuente con una “dotación económica suficiente”, después de que la licitación impulsada por el Ayuntamiento quedase desierta “por un importe de soamente 50.000 euros”, lamenta la formación.