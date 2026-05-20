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Mañón

Mañón saca a contratación la explotación del chiringuito de la piscina municipal

Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 29 de mayo

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/05/2026 11:49
Chiringuito de la piscina municipal de Mañón
Chiringuito de la piscina municipal de Mañón
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El tablero de anuncios de la Sede Electrónica del Concello de Mañón recoge la información necesaria sobre la contratación de la explotación del chiringuito de la piscina municipal, un proceso para el que se pueden presentar instancias hasta el día 29 de mayo a las 14.00 horas.

A grandes rasgos, y tal y como establece el pliego de prescripciones técnicas, el contrato tendrá una duración del 1 de junio de este año hasta el 31 de diciembre de 2029.

El establecimiento deberá permanecer abierto, como mínimo, entre el 15 de junio y el mismo día del mes de septiembre. Se establece un pago mínimo al Ayuntamiento de 400 euros anuales, una cantidad que los licitadores pueden mejorar al alza en sus ofertas.

En cuanto a los criterios de valoración, el texto recoge que las propuestas se tendrán en cuenta según el canon económico ofrecido (hasta 40 puntos), la experiencia previa acreditada en hostelería (máximo 20 puntos) y una memoria de gestión que incluya organización, publicidad, mantenimiento y medios (40 puntos). Quienes deseen consultar más información o resolver dudas pueden llamar al número de teléfono 981 414 002.

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