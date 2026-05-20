Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mañón

Doble propuesta en la biblioteca de Mañón para la última cita enmarcada de las Letras Galegas

Una obra de teatro estudiantil y una presentación literaria componen la cita

Redacción
20/05/2026 19:13
Imagen de archivo de la biblioteca de Mañón
Imagen de archivo de la biblioteca de Mañón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Mañón, en colaboración con la Rede de Bibliotecas de Galicia, concluirá este viernes su intensa programación enmarcada en la celebración del día de las Letras Galegas, que comenzaba el pasado 15 de mayo con la proyección del documental ‘Begoña Caamaño: Navegar do Pracer do Azul’, de la Real Academia Galega. 

Será una doble cita la que ponga el broche en la Biblioteca Pública Municipal do Barqueiro, empezando a las 12.00 horas con una obra de teatro escrita por el alumnado de Oratoria de 4º de ESO del IES de Ortigueira, cuyo título es ‘A consulta da doutora Matasanos’ y que tendrá como público a escolares del CEIP Francisco López Estrada, además de estar abierta a quien le apetezca. 

Más tarde, para concluir la jornada, a las 19.00 horas y también con entrada libre, se celebrará la presentación de la novela ‘Oblea’, contando con la presencia de su autor, X. M. Ferro Fermoso

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620