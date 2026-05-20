Doble propuesta en la biblioteca de Mañón para la última cita enmarcada de las Letras Galegas

Imagen de archivo de la biblioteca de Mañón Cedida

El Concello de Mañón, en colaboración con la Rede de Bibliotecas de Galicia, concluirá este viernes su intensa programación enmarcada en la celebración del día de las Letras Galegas, que comenzaba el pasado 15 de mayo con la proyección del documental ‘Begoña Caamaño: Navegar do Pracer do Azul’, de la Real Academia Galega.

Será una doble cita la que ponga el broche en la Biblioteca Pública Municipal do Barqueiro, empezando a las 12.00 horas con una obra de teatro escrita por el alumnado de Oratoria de 4º de ESO del IES de Ortigueira, cuyo título es ‘A consulta da doutora Matasanos’ y que tendrá como público a escolares del CEIP Francisco López Estrada, además de estar abierta a quien le apetezca.

Más tarde, para concluir la jornada, a las 19.00 horas y también con entrada libre, se celebrará la presentación de la novela ‘Oblea’, contando con la presencia de su autor, X. M. Ferro Fermoso.