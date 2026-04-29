El documental ‘A rebelión da lectura’ se proyecta en Mañón en presencia de las directoras

'A rebelión da lectura' combina imágenes de archivo con las grabaciones realizadas expresamente para el documental Cedida

‘A rebelión da lectura’ es un documental de Espazo Lectura en colaboración con el Concello de Gondomar, que sigue la trayectoria de esta asociación centrada en fomentar el gusto por los textos en gallego. La película se proyectará este jueves 30, a las 18.00 horas en la biblioteca municipal, en la Praza do Mesón de O Barqueiro, y después se abrirá un coloquio con sus directoras, Asun G. Losada y Alma Alonso, para hablar de hábitos lectores y diversidad cultural.

Esta propuesta, organizada por la Diputación de A Coruña con motivo del Día del Libro, constituye la última parada de esta gira dentro de Ferrolterra, Eume y Ortegal, que ya se exhibió en Fene, Cedeira y As Pontes.

El documental ‘A rebelión da lectura’ se proyecta este mes en Fene, Cedeira, As Pontes y Mañón Más información

Ahora es el turno del concello de Mañón, donde se dará a conocer esta producción, coincidiendo en el año del vigésimo aniversario de ‘Contomar’, la primera actividad organizada por Espazo Lectura.

Por medio de este recorrido emocional e histórico, se relata cómo la iniciativa de un reducido grupo de personas se pudo convertir en una referencia del activismo ciudadano en favor de la lectura. Las imágenes mezclan documentos de archivo y otros rodados durante el verano de 2024.