Tributo a las mujeres de Mañón en el mapa ‘A memoria da auga’

Mujeres das Grañas do Sor en el lavadero de Currodeguas Concello

Mañón presentará en la jornada de este jueves el mapa ‘A memoria da auga’, una propuesta que se inició en 2024 –enmarcado en las iniciativas por el Día Internacional de la Mujer (8M), bajo el lema ‘A memoria das mulleres constrúe futuro’– y en el que tomaron parte 25 mujeres de todas las parroquias de la localidad. En él se recogen diversos elementos patrimoniales del municipio, fundamentales para las vecinas a lo largo del tiempo, con textos, imágenes y la señalización de cada uno de ellos.

Desde el departamento de Igualdade del Ayuntamiento informan de que el acto tendrá lugar a las 16.30 horas en la fuente y el lavadero de Vila de Bares y que se facilitará la asistencia de las personas interesadas en acudir mediante un servicio de autobús que partirá media hora antes de Grañas do Sor.

Exposición y documental

Cabe recordar que esta iniciativa, que cuenta con el apoyo económico de la Diputación, forma parte de un proyecto más amplio: ‘Fontes e lavadoiros: a memoria da auga contada por mulleres’, que desencadenó en una exposición fotográfica y en la grabación y edición, también, de una pieza audiovisual.

Desde el Consistorio animan a la vecindad a participar en la presentación de esta iniciativa