Mañón aprueba nombrar Hijo Predilecto al periodista Lino Novás Calvo

Lino Novás Consello da Cultura Galega

El pleno del Concello de Mañón aprobó por unanimidad en su última sesión plenaria nombrar Hijo Predilecto al periodista local Lino Novás Calvo (1903-1983).

La iniciativa partió de una moción presentada por el grupo municipal del PSdeG-PSOE, en la que se hacía hincapié en que el también escritor “é, de lonxe, a persoa con máis sona universal” del municipio.

La formación recordaba en su texto que nació en Grañas do Sor en 1903 y que emigró a Cuba con tan solo 17 años. “Sen máis formación académica que a da escola primaria”, logró a lo largo de su vida múltiples premios, siendo “un dos pais do realismo máxico e do boom literario latinoamericano”, del que formaron parte, inciden los socialistas, figuras como Juan Rulfo, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar.

Pese a sus logros –cabe señalar que, como periodista, estuvo presente en la Guerra Civil española–, el PSOE remarca que carece de un “recoñecemento permanente” en su localidad, algo que califica de “asunto de xustiza”.

Por ello, además del reconocimiento como Hijo Predilecto, la moción aprobada por la corporación recoge, también, dedicar un espacio relevante a su nombre y dedicar un lugar específico en la biblioteca municipal, en el que se recopile su obra escrita –entre la que destaca ‘El Negrero’– .

Por último, el Ayuntamiento mañonés se comprometió a fomentar y difundir la vida y obra de Lino Novás Calvo.