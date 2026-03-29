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Mañón

La Feira da Primavera llegará a Ribeiras do Sor, en Mañón, el próximo Viernes Santo

La cita está impulsada por la Asociación Recursos de Aldea y el Concello

Redacción
29/03/2026 20:30
Elaboración de maios en la pasada edición de la Feira da Primavera de Mañón
Elaboración de maios en la pasada edición de la Feira da Primavera de Mañón
AEIG
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La Asociación Recursos de Aldea y el Ayuntamiento de Mañón organizan, el próximo viernes 3 de abril, la segunda edición de la Feira da Primavera, un evento que se celebrará en el área recreativa y deportiva de Ribeiras do Sor.

Las personas que se acerquen hasta la localidad podrán disfrutar de un mercado con diferentes puestos de venta de productos gallegos, de proximidad, de artesanía y de alimentación, entre otros.

También podrán participar en el certamen de elaboración de maios y alfombras florales, que tendrá “importantes premios aos mellores” de hasta 600 euros.

Los organizadores explican que, durante la jornada, habrá sorteos, talleres de extracción de miel y catas gratuitas de este producto, así como un servicio de bar y comida (pulpo y churrasco).

La sesión vermú estará amenizada por la música de Primera Línea.

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