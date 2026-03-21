Mañón

A Brigada Teatral do Teatro das Cortes conclúe unha cita arredor das igrexas dos Andrade polo río Sor

Tanto a obra como o coloquio que protagonizará Bernardo Penabade esta mesma tarde de sábado relaciónase coa simboloxía que identifica a esta familia nobiliaria

Redacción
21/03/2026 11:06
Bernardo Penabade forma parte da Comisión Técnica do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega
O Abeiro do Sor e a asociación cultural Volta e Dálle organizan este mesmo sábado 21 unha “intervención teatreira” nas instalacións do primeiro, en Mañón, coa colaboración do Concello. A representación correrá a cargo da Brigada Teatral do Teatro das Cortes lucense, concluíndo así un encontro que comezará, ás 18.30 horas, cun coloquio con Bernardo Penabade arredor das igrexas construídas pola familia dos Andrade ás beiras do Sor, así como da súa simboloxía.

A peza teatral que levarán a escena Salomé, Loli, Cristine, Clara, Ánxel, Antón, Ángel, Miguel e Pepe chámase ‘O porco máis vello’, unha historia que parte dunha discusión no centro de saúde do Vicedo para continuar a liña do coloquio, falando das esculturas de cochos que identificaban aqueles nobres.

