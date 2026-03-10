Concerto
O punk-rock dos Bar Ban Sónicos soará no Bar Queiro de Mañón
A banda virá dende A Pobra do Caramiñal para presentar o seu último traballo, ‘Mirando a herba medrar’
Este sábado 14, ás 23.04 horas, o escenario do Bar Queiro, no Barqueiro (Mañón), volverá retumbar co son dunha das bandas máis enérxicas da escena underground galega, Os Bar Ban Sónicos. A banda virá presentar o seu último traballo discográfico, ‘Mirando a herba medrar’, e as entradas anticipadas pódense reservar ao prezo reducido de 5 euros, presencialmente no local ou contactando no teléfono 651 65 73 83.
Manel, Amroth e Abel son os integrantes deste proxecto que bebe do garaxe e o punk-rock, que virá directamente dende A Pobra do Caramiñal para poñer patas arriba O Bar Queiro. Coma sempre, dende o establecemento avisan de que non se venderán máis entradas das que limita o aforo de 120 persoas.