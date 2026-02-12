Mi cuenta

Viernes de rock

Los conciertos de iconos musicales en O Bar Queiro no paran: desde Zaragoza, Montana Stomp

Este viernes habrá una oportunidad única de disfrutar de la voz de Susana Colt entre potentísimos riffs

Redacción
12/02/2026 10:57
El grupo capturó la atención de la crítica internacional
Una de las bandas más destacadas del rock actual en España, Montana Stomp, estará en concierto en O Bar Queiro, en el ayuntamiento de Mañón, este viernes 13 a partir de las 23.04 horas. Desde Zaragoza, la agrupación vendrá a presentar su último trabajo, “The Horse and the Hill”, en el marco de una gira internacional entre distintos puntos del Estado y la República Checa.

Esta es una oportunidad única de disfrutar de la inimitable voz de Susana Colt entre los potentes riffs de Montana Stomp, un grupo influenciado por el rock sureño y el hard rock, que actuará sobre este escenario del pueblo de O Barqueiro por 8 euros, en caso de adquirir las entradas anticipadas (presencialmente o reservándolas en el 651 657 383), o por 10 si se compran en taquilla (teniendo en cuenta que el aforo está limitado a 120 personas). 

“The Horse and the Hill”, según lo define la propia formación, “un disco que nos lleva de vuelta a sonidos auténticos y la descarga de energía explosiva de su ADN mientras mantiene las raíces clásicas de Montana Stomp, a caballo entre el rock de grooves potentes y las arenosas tierras del tono sureño”, con un “blues que retuerce entrañas”.

