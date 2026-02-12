Los conciertos de iconos musicales en O Bar Queiro no paran: desde Zaragoza, Montana Stomp
Este viernes habrá una oportunidad única de disfrutar de la voz de Susana Colt entre potentísimos riffs
Una de las bandas más destacadas del rock actual en España, Montana Stomp, estará en concierto en O Bar Queiro, en el ayuntamiento de Mañón, este viernes 13 a partir de las 23.04 horas. Desde Zaragoza, la agrupación vendrá a presentar su último trabajo, “The Horse and the Hill”, en el marco de una gira internacional entre distintos puntos del Estado y la República Checa.
Esta es una oportunidad única de disfrutar de la inimitable voz de Susana Colt entre los potentes riffs de Montana Stomp, un grupo influenciado por el rock sureño y el hard rock, que actuará sobre este escenario del pueblo de O Barqueiro por 8 euros, en caso de adquirir las entradas anticipadas (presencialmente o reservándolas en el 651 657 383), o por 10 si se compran en taquilla (teniendo en cuenta que el aforo está limitado a 120 personas).
“The Horse and the Hill”, según lo define la propia formación, “un disco que nos lleva de vuelta a sonidos auténticos y la descarga de energía explosiva de su ADN mientras mantiene las raíces clásicas de Montana Stomp, a caballo entre el rock de grooves potentes y las arenosas tierras del tono sureño”, con un “blues que retuerce entrañas”.