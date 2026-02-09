Mañón blinda sus servicios digitales con una nueva normativa de protección de datos

Casa consistorial de Mañon CGG

El Ayuntamiento de Mañón ha dado un paso adelante en la modernización y protección de su administración electrónica. Así se desprende de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de su nueva Política de Seguridad de la Información.

Se trata de un conjunto de normas y herramientas técnicas diseñadas para garantizar que los datos personales de la ciudadanía y los servicios municipales estén a salvo de amenazas informáticas o fallos en el sistema. Así, la medida aprobada por la Alcaldía, sustituye al anterior texto aprobado en 2023 para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Seguridad

Entre otras cuestiones, esta nueva política asegura que los datos de los vecinos y vecinas que empleen la Sede Electrónica del Ayuntamiento –para pagar tasas, solicitar licencias o realizar trámites relacionados con el padrón, por ejemplo– estén protegidos.

Premio para el innovador enfoque sobre la emigración del CEIP Francisco López Estrada de Mañón Más información

“Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas que intervienen en el proceso y a sus responsables jerárquicos, para evitar que, la ignorancia, la falta de organización y coordinación, o de instrucciones inadecuadas, constituyan fuentes de riesgo para la seguridad”, reza el texto publicado el pasado 25 de enero en el BOP.

Entre los objetivos de esta nueva normativa está, además, asegurar que la página web del Concello y los servicios digitales que se ofrecen en la misma funcionen de manera continua.

Comité

En este contexto, el Ayuntamiento de Mañón ha creado un Comité específico para esta nueva política, un órgano que presidirá el propio alcalde, Alfredo Dovale. que se encargará de supervisar que todo funcione correctamente.

Entre las novedades técnicas, el Consistorio mañonés aplicará el principio de “mínimo privilegio”: los sistemas informáticos y el personal municipal tendrán acceso, solamente, a los datos estrictamente necesarios para acometer la gestión. Además, con esta nueva normativa se han implementado “capas de defensa”, que protegerán la información global si algún sistema falla.

Este nuevo protocolo afectará también a cualquier empresa externa o proveedor que preste servicios tecnológicos al Concello, que deberá cumplir con los mismos requisitos de seguridad.