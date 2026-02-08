Premio para el innovador enfoque sobre la emigración del CEIP Francisco López Estrada de Mañón

Algunas actividades del proyecto "cartas de ultramar" del colegio de Mañón Cedida

El CEIP Francisco López Estrada de Mañón ha logrado situar al municipio en el mapa de la vanguardia educativa de Galicia. Y es que el colegio ha sido recientemente distinguido con una mención de honor en los premios Innovagal, un galardón con el que la Xunta reconoce las “boas prácticas en materia de innovación que se desenvolven nos centros de ensino públicos”, explican desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

El proyecto galardonado, titulado “Cartas de ultramar”, es una propuesta que utiliza la historia de los movimientos migratorios para trabajar la inclusión en unas aulas que, pese a estar en el rural de Ferrolterra, son cada vez más “internacionales”.

Integración en el rural

Desde el centro mañonés exponen que la iniciativa surgió como respuesta a una transformación demográfica muy concreta que vive el colegio. Según explica su directora, Soledad Díaz López, aunque sufren la pérdida de matrícula habitual en las zonas rurales, el CEIP ha experimentado un notable incremento de menores de fuera. “Están chegando moitas familias ultimamente, sobre todo alemáns ou holandeses, que veñen aquí buscando un estilo de vida alternativo. Moitos teletraballan”, señala la responsable del Francisco López Estrada, quien apunta que actualmente cerca del 25% de los estudiantes proceden de fuera de España, principalmente de países europeos y Sudamérica.

Una de las cartas enviadas por López Estrada al alumnado Cedida

Esta realidad multicultural se convirtió en el motor de “Cartas de ultramar”, una travesía pedagógica que toma como referencia a Francisco López Estrada, emigrante local que, además, da nombre al colegio. “É o noso protagonista. Fixemos como que lle escribe cartas ao alumnado contándolles cousas e, ao mesmo tempo, proponlles retos de investigación”, relata Soledad Díaz. Así, a través de estas misivas y del uso de metodologías activas como la gamificación, los poco más de 40 alumnos y alumnas del centro exploran tanto los ecos de sus antepasados como los sueños de quienes llegan hoy en día a la localidad.

Aprendizaje

Desde la Consellería de Educación destacan la solidez de la propuesta, señalando que “afonda na historia da Galicia emigrante, ao tempo que reflexiona sobre a Galicia que recibe xente”. La administración autonómica subraya, asismismo, que el éxito del trabajo radica en promover el trabajo cooperativo y el “aprendizaxe servizo” en colaboración con el Concello y las familias, “o que contribuíu ao éxito do proxecto”.

Maleta misteriosa del proyecto "Cartas de ultramar" del colegio de Mañón Cedida

Uno de los resultados más tangibles del trabajo del colegio mañonés relacionado con los movimientos migratorios es la creación de una “aula museo” en el propio centro. El equipo docente y el alumnado recuperaron mobiliario antiguo de las escuelas indianas de la localidad, integrando materiales y documentación histórica sobre la educación de sus mayores. “Restaurámolo e temos aquí habilitada unha aula museo con material antigo que pretendemos seguir completando, e abrila á comunidade para que poidan vir vela”, explica la directora sobre este espacio.

Dotación

Para un equipo pequeño —el curso pasado eran solamente seis docentes—, el reconocimiento supone un gran impulso moral. Además, el premio incluye una dotación de 1.000 euros que el centro destinará a dar continuidad a sus actividades. “Non contabamos con que nos caera ningunha mención de honra e a verdade pois é que foi unha sorpresa moi grande”, admite Soledad Díaz, quien añade que, más allá del dinero, lo importante es el “recoñecemento polo traballo feito”.

La intención ahora, explica la directora, es seguir ampliando este “Cartas de ultramar. “Gustaríanos continualo ao longo dos anos e facer máis actividades vinculadas, como rutas da emigración polo pobo”, añade la responsable del Francisco López Estrada.