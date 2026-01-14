Mi cuenta

Música en vivo

Mad Martin Trio celebra a volta dos concertos e o 15 aniversario do corazón do rock, O Bar Queiro

A xira estatal que comezaron en Navarra e continuará por Huesca interrómpese para visitar este singular espazo no Barqueiro, Mañón

Redacción
14/01/2026 22:18
Liderado por Martín Esturao, o trío cumpre 12 anos neste 2026
Cedida
Un dos grupos máis destacados do panorama musical galego, ademais de ser un dos máis sólidos do rock&roll clásico de todo o Estado, será o encargado de pór banda sonora á celebración polo 15 aniversario do Bar Queiro. O establecemento estrea o 2026 co concerto desta banda, Mad Martin Trio, que terá lugar este sábado 17 ás 23.04 horas. Coma sempre, o aforo é limitado, polo que as entradas poden adquirirse por anticipado, a 8 euros, ou dous máis no caso de quedar na billeteira.

O proxecto que subirá ao escenario para retomar a programación do Bar Queiro vén de comezar unha xira estatal por Navarra e Logroño, que continuará por Huesca e Alicante, grazas á súa selección, xunto a outros dous artistas galegos, para o circuíto estatal AIEnRuta que patrocina a Xunta.

Este mérito chega despois dunha longa traxectoria na que chegaron a compartir escenario con proxectos históricos como os de Neil Young, ZZ Top, Crazy Cavan ou JD McPherson, sumando arredor de 1.000 concertos realizados tanto por España como por outros puntos de Europa.

No pasado 2024, Mad Martin Trio celebrou 10 anos lanzando o seu “Black & White”, un traballo que serve de adianto ao seu novo disco.

