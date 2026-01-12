Cinco concellos de Ferrolterra se beneficiaron de los fondos de mejora energética en espacios públicos

La delegada territorial visitó con el alcalde, a la derecha, las obras Cedida

El pabellón polideportivo municipal del concello de Mañón ha visto renovada su cubierta gracias al apoyo económico adicional al Fondo de Cooperación Local y este lunes la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este espacio, acompañada del alcalde de la localidad, Alfredo Dovale, para comprobar las mejoras realizadas y que han supuesto una inversión de 60.000 euros.

Tal y como explicó Aneiros, esta línea de colaboración, dotada con cinco millones de euros, estuvo destinada a financiar obras de mejora de eficiencia energética en edificios de titularidad municipal dirigidos a la prestación de servicios, con prioridad para las instalaciones deportivas, educativas, sociales, sanitarias o culturales y se dirige a ayuntamientos con una población inferior a 15.000 habitantes, por concurrencia competitiva.

En el caso del concello de Mañón, la actuación consistió en el cambio de la cubierta de chapa simple por una cubierta sándwich con alma aislante de 35 milímetros de espesor, así como la instalación de aireadores en la parte alta, con el objetivo de optimizar el uso de la energía, tanto desde la óptica de la mejora del medio ambiente como de la reducción del gasto.

La delegada de la Xunta aprovechó la ocasión para informar de la resolución de la distribución de este fondo que permitió la mejora de la eficiencia energética de instalaciones municipales en cinco ayuntamientos de Ferrolterra, con un importe total de más de 270.000 euros. Así, además de Mañón se beneficiaron Cabanas, Cerdido, Monfero y San Sadurniño.