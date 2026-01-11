Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mañón

Los superlectores y superlectoras de la biblioteca de O Barqueiro tienen premio

Estos son los nombres de las personas que más préstamos han solicitado en 2025

Redacción
11/01/2026 21:31
Instalaciones de la biblioteca municipal de O Barqueiro-Mañón
Instalaciones de la biblioteca municipal de O Barqueiro-Mañón
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Día de las Personas Usuarias de las Bibliotecas, que se conmemoró este mismo domingo, y cada 11 de enero, se celebrará durante este lunes 12, de 16.00 a 20.00 horas, en la biblioteca municipal de O Barqueiro-Mañón. Para esta ocasión especial, se reunirá a los lectores y las lectoras más entregados del centro para reconocer su compromiso con un premio.

Desde la biblioteca municipal adelantan los nombres de las personas que recibirán su galardón, cinco en la categoría infantil y el mismo número en la de adultos.

Los pequeños y pequeñas que más préstamos solicitaron en el centro, a lo largo del pasado 2025, son Éric, Daila, Hugo, Adriana y Tristán.

Por otra parte, entre los lectores de mayor edad se reconocerá a Belén, Antonio, María, Rosario y María José.

Además, el equipo traslada su agradecimiento, no solo a estas personas sino a la comunidad entera, que utiliza y a su vez apoya la biblioteca de O Barqueiro, haciendo de ella un espacio que va mucho más allá del préstamo de lecturas.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Una de las sesiones del ciclo sobre matemáticas para adultos

Ares trae a la palestra a Pitágoras y otros influencers de las matemáticas
Redacción
El ideal gallego

Música, teatro y danza para el primer trimestre cultural del Pazo
Redacción
O traballo, presentado en decembro en Compostela, conta con numerosas colaboracións como a do cuarteto de “Manolo Mío”, que é “a gran sorpresa”

Sheila Patricia, música: “No medio dunha crise existencial, nace un disco e un novo concepto”
Rita Tojeiro Ces
muralla residencia Sánchez Aguilera

Ferrolterra Antiga valora la preservación arbórea y la humanización de espacios en el proyecto para el Sánchez Aguilera
Redacción