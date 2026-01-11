Los superlectores y superlectoras de la biblioteca de O Barqueiro tienen premio

Instalaciones de la biblioteca municipal de O Barqueiro-Mañón Cedida

El Día de las Personas Usuarias de las Bibliotecas, que se conmemoró este mismo domingo, y cada 11 de enero, se celebrará durante este lunes 12, de 16.00 a 20.00 horas, en la biblioteca municipal de O Barqueiro-Mañón. Para esta ocasión especial, se reunirá a los lectores y las lectoras más entregados del centro para reconocer su compromiso con un premio.

Desde la biblioteca municipal adelantan los nombres de las personas que recibirán su galardón, cinco en la categoría infantil y el mismo número en la de adultos.

Los pequeños y pequeñas que más préstamos solicitaron en el centro, a lo largo del pasado 2025, son Éric, Daila, Hugo, Adriana y Tristán.

Por otra parte, entre los lectores de mayor edad se reconocerá a Belén, Antonio, María, Rosario y María José.

Además, el equipo traslada su agradecimiento, no solo a estas personas sino a la comunidad entera, que utiliza y a su vez apoya la biblioteca de O Barqueiro, haciendo de ella un espacio que va mucho más allá del préstamo de lecturas.