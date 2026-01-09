Mi cuenta

Diario de Ferrol

Mañón

El PSOE de Mañón reclama el uso público de la antigua base de Estaca de Bares

La formación socialista alerta sobre el posible uso especulativo de estas instalaciones de valor histórico

Redacción
09/01/2026 22:35
El PSOE de Mañón ha advertido sobre el riesgo de especulación urbanística en la antigua base militar estadounidense de Estaca de Bares, un espacio de titularidad municipal, de enorme valor histórico, patrimonial y natural, que debe ser recuperado para usos públicos y no convertido en un proyecto privado de carácter lucrativo.

El PSOE llama la atención sobre este hecho al indicar que, aunque se aprobó el pleno una moción socialista para solicitar la cesión de la antigua base a la Diputación, con el objetivo de incluirla en el Plan de Recuperación y Puesta en Valor de las Baterías de Costa de Ferrolterra, se ha difundido recientemente un proyecto privado que para transformar la antigua base en un complejo de alojamientos turísticos.

De este modo, apuntan que “resulta preocupante que, xusto despois de que os socialistas abramos o debate sobre a recuperación deste espazo coa implicación da Deputación, se dea a coñecer unha iniciativa privada destas dimensións para un espazo que é de todos”.

El PSOE de Mañón insiste, de este modo, en que Estaca de Bares fue un enclave singular durante la Guerra Fría, un lugar de gran importancia estratégica y también un punto de contacto social y cultural entre la población local y el personal estadounidense.

También explican que, a su juicio, el abandono progresivo no puede servir de justificación para su privatización encubierta ni para operaciones urbanísticas ajenas al interés general, por lo que apuestan por su integración en el proyecto que afecta también a Valdoviño, Ares y Ferrol, para la recuperación de antiguas instalaciones militares como recursos culturales, educativos y turísticos sostenibles.

