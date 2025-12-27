Los “Cantos que unen pueblos” llegan a la iglesia de San Mamede de Grañas do Sor

Una de las actuaciones de la coral Airiños da Capela Cedida

La programación cultural del Concello de Mañón cierra el mes de diciembre este mismo domingo 28, a partir de las 18.00 horas, con el concierto que ofrecerá la coral Airiños da Capela.

Esta agrupación propondrá un repertorio especial bajo la denominación de “Cantos que unen pueblos”. Esta actuación tendrá lugar en la iglesia de San Mamede de Grañas do Sor.