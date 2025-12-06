Mi cuenta

Diario de Ferrol

Mañón

Mañón honra al mar y a sus trabajadores en la XXV edición de la Festa do Marisco

Pasacalles, comida popular, música y un homenaje a pescadores y mariscadoras ocuparon la jornada

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
06/12/2025 22:35
O Barqueiro Feira do marisco e rural
Feira do marisco e rural en O Barqueiro
Daniel Alexandre
Se cumplieron este sábado 35 ediciones de la Festa do Marisco do Barqueiro, una cita en la que el municipio de Mañón “honra ao mar”, explica Alfredo Dovale, alcalde de la localidad. No solo la exaltación del producto cobra relevancia en una gran comida popular, sino que el viernes hubo una misa en honor a las personas trabajadoras del mar fallecidas. “Adicámonos á ría e a todos e todas eles. É un día que, como o do Carmen, os principais protagonistas son os mariñeiros e as mariscadoras”, asevera, “hai que darlles unha gran aperta”.

Esta propuesta estuvo realmente concurrida en su día grande, “como todos os anos”, pero durante las jornadas anteriores ya se podía entrever cómo se iban haciendo los manjares para servir el sábado.

O Barqueiro Feira do marisco e rural
Feira do marisco e rural
Daniel Alexandre

Contentos porque el tiempo acompañaba más que las últimas jornadas, desde el Concello aseguran que “é todo un orgullo ver que a xente vén a Mañón. É unha data marcada no calendario para moitos e nós apostamos por desestacionalizar. Quizais sería moito mellor no verán, pero queremos manter esta tradición e, vendo chegar ás familias, parece que acertamos”, comenta entre risas Dovale.

Orgullo vecinal

En esta misma línea, desde Alcaldía ponen encima de la mesa el esfuerzo realizado para poder llevar a cabo un evento de este calibre ya que, como reconocen, “somos un concello pequeno”, explica el regidor, “e temos que tirar de voluntarios para que isto saia adiante. Os veciños e as veciñas son inmellorables e este ano tivemos moitísima axuda. A xente colabora e fai que isto vaia para adiante, que siga crecendo. Non hai dúbidas, síntome realmente orgulloso desta localidade”.

Pasacalles, pregón a cargo del cantante de ópera ortegano Borja Quiza, degustación gastronómica, charanga y orquesta marcaron una jornada en la que también tuvo cabida el V Mercado Rural, donde los presentes pudieron hacerse con todo tipo de manjares, jabones, bisuterías o antigüedades, entre otras cosas. Todo ello constituyó el plano fuerte de la XXXV Festa do Marisco do Barqueiro, una cita ya tradicional en la que también estuvieron presentes cargos públicos, como el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, quien destacó “o enorme traballo e compromiso do sector do mar, que fai posible que o marisco de Galicia siga sendo sinónimo de calidade”.

Asimismo, acudieron la consellería do Mar, Marta Villaverde y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, en compañía del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

O Barqueiro Feira do marisco e rural
Se vendieron productos de distinto tipol
Daniel Alexandre

Con todo, y después de una jornada intempestiva que puso en valor un patrimonio natural como el mar, el alcalde de la localidad solo tiene un mensaje para los asistentes: “Grazas”.

