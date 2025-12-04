Rock-blues
Se ofreceron dous “concertazos”, por que non un terceiro: Aló Vai volve ao Bar Queiro, en Mañón
A banda pechará unha tempada máis de actuacións neste escenario do Barqueiro
Coa chegada do Nadal pecha outra tempada de directos no Bar Queiro, que prepara unha despedida máis que digna para un ano no que recibiron grupos internacionais e colleitaron momentos para gardar na memoria do establecemento. Desta volta pon o broche de ouro a música do pobo, que virá da man dos máis que coñecidos Aló Vai, que actuarán mañá, ás 23.04 horas.
Esta será a terceira vez que a banda sube ao escenario do “mellor bar do mundo enteiro”, despois de que un dos anteriores “concertazos” conseguira recadar unha gran suma de cartos para as persoas afectadas pola DINA. Agora Maragoto, Diego Pena, José Piñeiro e Loiso Pérez regresan cargados coa forza acumulada destes éxitos para ofrecer unha noite inesquecible que soará a rock/blues.