Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rock-blues

Se ofreceron dous “concertazos”, por que non un terceiro: Aló Vai volve ao Bar Queiro, en Mañón

A banda pechará unha tempada máis de actuacións neste escenario do Barqueiro

Redacción
04/12/2025 12:57
Fotografía do grupo Aló Vai, que precisamente estreou as redes sociais do Bar Queiro
Fotografía do grupo Aló Vai, que precisamente estreou as redes sociais do Bar Queiro
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Coa chegada do Nadal pecha outra tempada de directos no Bar Queiro, que prepara unha despedida máis que digna para un ano no que recibiron grupos internacionais e colleitaron momentos para gardar na memoria do establecemento. Desta volta pon o broche de ouro a música do pobo, que virá da man dos máis que coñecidos Aló Vai, que actuarán mañá, ás 23.04 horas.

Esta será a terceira vez que a banda sube ao escenario do “mellor bar do mundo enteiro”, despois de que un dos anteriores “concertazos” conseguira recadar unha gran suma de cartos para as persoas afectadas pola DINA. Agora Maragoto, Diego Pena, José Piñeiro e Loiso Pérez regresan cargados coa forza acumulada destes éxitos para ofrecer unha noite inesquecible que soará a rock/blues.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Vehículos de bomberos en las instalaciones del CEIP Ponzos durante el simulacro

Bomberos y Policía Local completan un simulacro de incendio en el CEIP Ponzos
J Guzmán
Imagen de archivo

Feanpas dirixe a familias e docentes o taller “Redes sociais e igualdade” en Pontedeume
Redacción
Artidea Mercadillo Artístico

El mercadillo artístico de Artidea estira las fechas e incorpora nuevas firmas y creaciones realizadas en directo
Rita Tojeiro Ces
La actividad se celebrará durante tres mañanas

Novedoso campus de Navidad del Balonmán Narón
Redacción