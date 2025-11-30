Mi cuenta

Patrimonio

Mañón aprueba, a instancias del PSOE, ceder a la Diputación la batería militar de Bares

Se busca así sacar del abandono a unas instalaciones que fueron  fundamentales en plena Guerra Fría integrándolas en la red provincial de baterías de la costa

Montse Fernández
Montse Fernández
30/11/2025 21:52
La base militar ocupa unos terrenos de más de 160.000 metros cuadrados
La base militar ocupa unos terrenos de más de 160.000 metros cuadrados
El Concello de Mañón acaba de aprobar en sesión plenaria, la propuesta del Partido Socialista, para solicitar la cesión a la Diputación de A Coruña de la base militar de Estaca de Bares e integrarla en la red provincial de baterías de la costa, con el objetivo “de rescatala do abandono no que se atopa, dado o seu valor histórico”, indican desde la formación socialista.

 La moción, indican, “xordeu nunha sesión de agrupación para buscar unha saída digna e útil aos máis de 65.000 metros cadrados ocupados polas antigas instalacións militares americanas, construidas en 1960”.

 Aseguran además que hoy se encuentran “en estado de abandono e deterioro, malia o seu enorme valor histórico e patrimonial e a súa situación estratéxica, no punto máis setentrional da Península Ibérica, dentro dun espazo natural protexido da Rede Natura 2000”, reseña el portavoz socialista, Martín Rego, quien recuerda que el referido enclave “foi fundamental durante a Guerra Fría e un dos primeiros puntos de contacto social e cultural entre veciñanza e o personal estadounidense destinado nesta base”, que fue desmantelada en el año 1991. 

