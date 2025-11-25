Mi cuenta

Diario de Ferrol

Mañón

Menú variado por 20 euros: regresa la Festa do Marisco do Barqueiro

La cita, el primer sábado de diciembre, coincidirá con la quinta edición del Mercado Rural

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
25/11/2025 17:58
Raciones de una edición anterior de la cita
Raciones de una edición anterior de la cita
AEIG
El puente de diciembre tiene una parada obligatoria en la comarca de Ortegal. Y es que O Barqueiro, en Mañón, celebrará la XXXV edición de su emblemática Festa do Marisco, un evento que combina la mejor gastronomía local con la tradición marinera y que este año viene acompañado, una vez más, por la que será la quinta edición del Mercado Rural.

Así, los actos oficiales comenzarán el viernes 5, con una solemne misa acompañada del coro parroquial en honor a los trabajadores y trabajadoras del mar fallecidos.

El día grande será el del sábado 6, cuando desde por la mañana el ambiente festivo inundará la localidad con el pasacalles del grupo O Son do Sor, a partir de las 12.30 horas.

El momento institucional llegará media hora después con la lectura del pregón, que en esta ocasión correrá a cargo del reconocido barítono ortegano Borja Quiza, que inaugurará oficialmente con su discurso la degustación, que tendrá lugar bajo una gran carpa instalada en el puerto.

Allí, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una exquisita comida popular en la que el protagonista absoluto será el marisco variado, que se servirá a un precio de 20 euros la ración.

La sobremesa y la tarde estarán animadas por el ritmo de la charanga Grelo Power, asegurando que la fiesta no decaiga hasta la llegada de la noche, momento en el que la orquesta Alaska tomará el relevo para amenizar la gran verbena.

De forma paralela al apartado gastronómico, durante toda la jornada del sábado se celebrará la V edición del Mercado Rural.

En horario ininterrumpido –de 11.00 a 19.30 horas–, las proximidades de la lonja se llenarán de puestos con una oferta diversa y de calidad: alimentación, productos de proximidad o ecológicos que compartirán espacio con los talleres gratuitos de elaboración de velas que se llevarán a cabo durante toda la cita. Desde la organización anuncian, además, que se sortearán cuatro cestas entre los asistentes.

